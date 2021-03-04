2021/03/04 | 21:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة التربية ،الخميس، عن مقترحات جديدة بشان العام الدراسي الحالي.واكد وكيل وزارة التربية فلاح القيسي في تصريح صحفي، انه”ستجرى امتحانات نصف السنة اذا رفع الحظر”.وتابع القيسي: “اذا استمر الحظر سيكون الدوام في النصف الثاني إلكترونيا”.واضاف: “اذا استمر الحظر حتى نهاية الكورس الثاني قد نلجأ الى (امتحان واحد) من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تكشف عن مقترحات للعام الدراسي الحالي المركز الخبري الوطني.

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