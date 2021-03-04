مجلس النواب يصوت على 18 مادة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/04 | 21:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني صوت مجلس النواب، الخميس، على 18 مادة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية.وقالت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب ، إن “مجلس النواب صوت بأغلبية الثلُثين على 18 مادة من أصل 24 مادة في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف المصدر أن “مجلس النواب صوت بأغلبية الثلُثين على (الاسباب الموجبة) من مشروع قانون […]

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