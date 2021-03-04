التربية العراقية تعلن عن مقترحات جديدة لاستكمال العام الدراسي - عاجل

2021/03/04 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، مقترحات جديدة لاستكمال العام الدراسي الحالي، فيما أشارت إلى أنها بانتظار قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وقال وكيل وزارة التربية، فلاح القيسي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "امتحانات نصف السنة ستجري اذا رفع الحظر، أما اذا استمر الحظر فسيكون الدوام في النصف الثاني إلكترونياً".

وأضاف القيسي، أنه "اذا استمر الحظر حتى نهاية الكورس الثاني قد نلجأ الى (امتحان واحد) من درجة 100 أو عشرة، وننتظر قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة".

وفي وقت سابق،اقرتْ وزارة التربية بوجود صعوبات واجهها التعليم الالكتروني مع تلاميذ المراحل الابتدائيَّة الست، والذي أرجعته الى صغر أعمارهم وقلة وعيهم بالتطبيقات الالكترونيَّة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق إنَّ "الوزارة واجهت بعض الصعوبات مع المراحل الابتدائيَّة الست والمتعلقة بإيصال المادة العلميَّة الى التلاميذ عبر المنصات الالكترونيَّة".

واضاف أن "الوزارة عالجت هذه المشكلة من خلال نشر المواد العلمية على شكل فيديوهات مصورة تتغير المعلومات، التي تقدمها للتلاميذ من خلال شخصيات كارتونية مع تغيير المرحلة وبشكل متسلسل مما سهل الكثير من الشرح والتعليم لهذه المراحل".

وكشف السعدون عن أن "أكثر من 95% من طلبة المراحل المتوسطة والاعدادية والسادس بفرعيه، وصلت لهم المادة العلميّة عبر التطبيقات الالكترونيّة بشكل سلس"، مشيرا الى "وجود تفاعل من قبلهم مع الملاكات التدريسيّة بهذا الصدد، ما يؤشر الى نجاح تجربة التعليم الالكتروني على مستوى التعليم الثانوي".

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