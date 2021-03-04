’’حدد أسباب القصف المستمر للسفارات’’.. أمين عام البيشمركة يتحدث عن هجوم أربيل

2021/03/04 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةتحدث الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، اليوم الخميس، عن عملية القصف الصاروخي الذي تعرضت له أربيل في شهر شباط الماضي، وفيما حدد أسباب القصف الذي تتعرض له السفارات بشكل مستمر حسب اعتقاده، أكد أن تنظيم داعش لم ينتهِ.وقال ياور في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إنه "تم تشكيل لجنة من قبل وزارة الداخلية في اقليم كردستان وهي المسؤولة في التحقيق بشأن هذا الموضوع بالتعاون مع بعض مستشاري التحالف الدولي في أربيل، وايضا هناك لجنة تم تشكيلها من قبل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لانه عمل ارهابي داخل مدينة اربيل وقوات البيشمركة لا تتدخل بالتحقيق". وبين أن "الحكومة الاتحادية في بغداد لم تتمكن لغاية الآن من ضبط الجماعات المسلحة التي تستهدف السفارات"، مبينا أن "القصف هو بسبب وجود جماعات مسلحة خارج اطار الدولة وانتشار السلاح والخلاف بين الكتل السياسية التي تطالب بخروج القوات الاجنبية، بالاضافة الى بعض الجماعات الارهابية".وأضاف، أنه "يجب ان يكون هناك تعاون وتنسيق مشترك بين القوات الامنية في بغداد والبيشمركة في اقليم كردستان من اجل الحد من هذه الهجمات وعدم السماح لاستخدام الفراغ الامني بين المركز والاقليم".وتابع ياور أن "تنظيم داعش لم ينتهِ وهو موجود ولكنه فقد الارض التي كان يسيطر عليها في العراق، ومستمر بتنفيذ العمليات الارهابية بشكل يومي ويشكل خطراً"، مبينا أن "وجود قوات التحالف في العراق مهم جداً لدعم القوات العراقية".وكانت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أعلنت، امس الاربعاء، اعتقال اثنين من ’’المتورطين’’ بالهجوم الصاروخي على أربيل في شهر شباط الماضي.وقالت المديرية في بيان، إنه "بعد الهجوم الصاروخي الذي نُفذ ليلة الـ 15 من شباط (فبراير) 2021 والذي استهدف مدينة أربيل ومطارها الدولي بـ14 صاروخاً مما أودى بحياة مقاول أجنبي ومواطن عراقي، وإصابة خمسة جنود أمريكيين ومدنيين اثنين بجروح، فتحت الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان وعلى الفور تحقيقاً شاملاً ومفصلاً، وتم العثور على (كيا) وهي السيارة التي كانت تحمل على متنها الصواريخ، ومن بعدها حصلت قوات الأمن على معلومات جيدة".وأضافت، أن "النتائج أظهرت بأن أربعة أشخاص هم المسؤولون الرئيسيون عن الهجوم الإرهابي، وعلى رأسهم المنفذ الرئيسي للهجوم المدعو (حيدر حمزة عباس مصطفى البياتي) والذي اُعتقل وأقر بجريمته، وأدلى باعترافات مفصلة عن كيفية تنفيذ الهجوم".وتابعت أنه "بعد مشاركة نتائج التحقيق مع المؤسسات الأمنية في الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي، اعتقلت المؤسسات الأمنية الاتحادية مُنفذاً آخر للهجوم، فيما لا يزال هناك مجرمان آخران تجري الأجهزة الأمنية المتابعة المتواصلة للوصول إليهما والقبض عليهماتم إخفاء أسماء المجرمين الآخرين ولم يتم الكشف عنهم في اعترافات (حيدر حمزة البياتي)، وتحدث في اعترافاته بالتفصيل عن كيفية تحضير وتنفيذ الهجوم يوم 15 شباط 2021".وقالت المديرية، "من هنا نؤكد لمواطنينا الأعزاء أن قوات الأمن في إقليم كردستان تواصل دائماً واجباتها بتفانٍ للحفاظ على أمن إقليم كردستان واستقراره، وإنها جاهزة لإحباط أي نشاط أو محاولات أو خطط تهدف لتقويض الأمن والاستقرار في إقليم كردستان".

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