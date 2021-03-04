بتصريح متلفز ..خبير قانوني يؤكد: قانون المحكمة الاتحادية الجديد يحتاج الى ابعاده عن الجنبة السياسية

2021/03/04 | 21:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد الخبير القانوني علي التميمي ان قانون المحكمة الاتحادية الجديد يحتاج الى ابعاده عن الجنبة السياسية.واوضح في تصريح متلفز ان قانون المحكمة الاتحادية الجديد فيه سلبيات ، وتغلب عليه الجنبة السياسية على الجنبة القانونية ويجب تلافيها سريعا لان المحكمة الاتحادية مهمة جدا للبلد في حل المثير من الإشكالات الكبيرة في القوانين وتطبيقها وايضا فيما يتعلق بالمصادقة على الانتخابات وايضا حل مجالس المحافظات./انتهى9

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