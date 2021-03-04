رئيس كتلة دولة القانون يطالب بتشكيل محكمة للقضاء الاداري واخرى لقضاء الموظفين في المنطقتين الجنوبية والفرات الاوسط

2021/03/04 | 21:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ طالب رئيس كتلة دولة القانون عدنان الاسدي بتشكيل محكمتين احدهما للقضاء الاداري والاخرى لقضاء الموظفين في المنطقتين الجنوبية وفي الفرات الاوسط.وذكر بيان لمكتبه ان الاسدي ارسل مخاطبات رسمية موجهة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة تنفيذا للمادة السابعة من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979، ومن اجل تطبيق القانون تطبيقا صحيحا وفق مبدأ تكافؤ الفرص، اذ سبق لمجلس الدولة ان امر في وقت سابق بفتح محكمتين لنفس الغرض في محافظة نينوى خدمة لسكان المنطقة الشمالية.واكد رئيس كتلة دولة القانون ان المطالبة بتشكيل هاتين المحكمتين تاتي من اجل التخفيف من معاناة سكنة المنطقيتين الجنوبية والفرات الاوسط التي يضطرون بسبب عدم تشكيل هاتين المحكمتين في مناطقهم الى القدوم الى بغداد ومايرافق ذلك من صعوبات ومشاق كبيرة./انتهى9

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