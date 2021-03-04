2021/03/04 | 21:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري اليوم الخميس، الخطة الأمنية والاستعدادات اللوجستية لاستقبال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول في المحافظة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ النجف الاشرف يعلن الخطة الأمنية لاستقبال بابا الفاتيكان) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ النجف الاشرف يعلن الخطة الأمنية لاستقبال بابا الفاتيكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).