مفوضية حقوق الانسان تحذر جيش ميانمار من قتل وسجن المتظاهرين

2021/03/04 | 21:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

دعت الامم المتحدة الجيش في ميانمار إلى الكفّ عن قتل المتظاهرين وسجنهم.



وأشارت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى توثيق مقتل 54 شخصاً على الأقل على أيدي عناصر الشرطة منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير.

كما تفيد معلومات موثوقة بجرح مئات الأشخاص أثناء التظاهرات.



واشارت الى احتجاز أكثر من الف وسبعمئة شخص بشكل تعسفي.



ودعت إلى الإفراج الفوري عنهم.

وكانت كريستين شرانر بورجنر مبعوثة الأمم المتحدة الى ميانمار قالت أن يوم الأربعاء كان أكثر الأيام دموية منذ الاول من فبراير.

عاد المتظاهرون في ميانمار إلى الشوارع في عموم البلاد.



وقال شهود إن الشرطة والجنود أطلقوا النار بالذخيرة الحية دون سابق إنذار، لتفريق مظاهرات مناهضة للحكم العسكري ومطالبة بإطلاق سراح زعيمة الحكومة المنتخبة أونغ سان سو تشي.



فيما حضر المئات من المعزين في متظاهرة قُتلت، عندما أصيبت برصاصة في رأسها أثناء احتجاجها في شوارع ماندالاي.

وردد المشيعون أغانٍ ثورية وشعارات مناهضة للانقلاب، فيما شوهدت خمس طائرات مقاتلة تحلق على ارتفاع منخفض في مدينة ماندالاي، بعد يوم من حملة القمع الأكثر دموية التي شنتها قوات الأمن ضد المتظاهرين.

في ردود الفعل الدولية، أعلنت الصين أنها ستواصل لعب دور بناء في المساعدة على تهدئة الوضع في ميانمار ودعت الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس.

بدوره قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه “مرعوب” من تصاعد العنف في ميانمار، داعيا إلى إنهاء فوري للقمع العسكري والإفراج عن أونغ سان سو تشي وآخرين واستعادة الديمقراطية.

من جهته جدد الرئيس الفرنسي ماكرون دعوته إلى وضع حد فوري للقمع في ميانمار، وتحرير المحتجزين، وإلى احترام الخيار الديمقراطي لشعب ميانمار.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي الوضع في ميانمار الجمعة في اجتماع مغلق.انتهى 25ن

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