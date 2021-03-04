توضيح من 3 اعضاء في مجلس أمن اقليم كوردستان

2021/03/04 | 21:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر 3 من اعضاء مجلس أمن اقليم كوردستان، اليوم الخميس، بيانا حول تقرير تم نشره في احدى صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لاحد الاحزاب المعروفة، مؤكدين ان ما تم نشره لا يعبر عن الرأي الرسمي للمجلس.

وجاء في البيان:

"نشرت احدى صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لحزب معروف، اليوم الخميس، بإسم مؤسسة (مجلس امن اقليم كوردستان)، تقريرا مصورا، يظهر خلاله، اعتراف عدد من الاشخاص، واتهامهم بالتجسس.



يأتي هذا في الوقت الذي تملك فيه مؤسسة أمن اقليم كوردستان، والتابعة لرئاسة اقليم كوردستان، قناة نشر رسمية، وتضم المؤسسة 5 اعضاء، الا اننا نحن 3 من اعضاء مؤسسة مجلس امن اقليم كوردستان، لا علم لنا بأي شكل من الاشكال، بشأن التقرير المنشور واعتراف الاشخاص الوارد فيه، والذي نُشر بإسم مجلس أمن اقليم كوردستان.

ان اي شئ ينشر دون علمنا وبدون التحقق من المعلومات من قبلنا، فإنه لا يحمل الصفة الرسمية ولا يمثل مؤسسة أمن اقليم كوردستان.



ولهذا، نحن اعضاء مجلس أمن اقليم كوردستان نرفض اي شكل من البيانات التي يتم نشرها دون علمنا، دون التحقق والتأكد منه مسبقا، ونؤكد مرة ثانية ان البيان الذي تم نشره اليوم، لا يعبر عن الرأي الرسمي لمجلس أمن اقليم كوردستان".

رئيس مؤسسة اسايش اقليم كوردستان

مدير وكالة الحماية والمعلومات- المعلومات

مدير استخبارات البيشمركة

PUKmedia ترجمة

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