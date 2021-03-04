تحولات للضرورة السياسية

2021/03/04 | 21:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / صادق فياض الركابي

شهدت العملية السياسية في العراق ومنذ انطلاقها بعد 2003 عدة تحولات أجرتها الكتل السياسية المشتركة فيها تعكس تلك التحولات حالة نادرة في علم السياسة لان المعروف والمعهود في العالم المتحضر وخصوصا الذي يتبع النظام الديمقراطي ان الأحزاب السياسية تغيّر من أيدولوجياتها او انماطها الفكرية لتعود مرة ثانية وتطرح لنفسها للجمهور وبعكس ما يحدث عندنا في العراق حيث ان التغيير او التحول كان في الاسم فقط وسأذكر هنا عدة امثله منها:

الصدريون تحولوا من صدريتهم ليكون (أحرار) ثم عادوا ليركبوا الركب ويسيروا مع (السائرون ).

حزب الدعوة الإسلامية ترك الدعوة الإسلامية للدولة ورفع شعار (دولة القانون).

المجلس الإعلامي الإسلامي ترك الثورة الاسلامية وتعامل مع الاوضاع بـ (الحكمة) .

حزب الفضيلة ترك الفضيلة واتجه الى (النهج الوطني) .

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