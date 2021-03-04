مجلس النواب يطرح الية لتعديل سعر صرف الدولار

2021/03/04 | 21:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، الخميس، إن تعديل سعر صرف الدولار يجب أن يتم عبر طلب مقدم من البرلمان للحكومة العراقية.

وقال المسعودي، في حديث صحفي، اليوم (4 اذار 2021)، ان "السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة الاقتصادية، تضعها الحكومة العراقية وفق الدستور العراقي، ودعوة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي إلى وقفة نيابية بهدف تقليل سعر الصرف الدولار، اتت ضمن هذا السياق".

واضاف، ان "الكعبي اكد على ضرورة ان تجتمع القوى السياسية، على قضية اعادة النظر في سعر صرف الدولار، ولا تكون هذه المطالبة بشكل فردي من نائب او كتلة معنية".

واوضح، انه "يجب ان يكون هناك طلب من مجلس النواب العراقي، عبر اللجنة المالية للحكومة العراقية بإعادة النظر في قضية سعر صرف الدولار، خصوصا ان اللجنة المالية فيها تمثيل من كل القوى السياسية"، وتابع، اذا "هناك رغبة سياسية باتجاه إعادة النظر في سعر صرف الدولار فسيقدم الطلب".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، قد طالب بوقفة نيابية للرجوع إلى سعر صرف الدولار السابق.

وقال الكعبي وفق بيان رسمي خلال جلسة امس الاربعاء إن "رفع سعر صرف الدولار اثر بشكل سلبي كبير جدا على حياة المواطن العراقي ، وللاستقرار الاقتصادي بشكل عام".

ا.ح

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