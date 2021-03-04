صحة الكرخ توزّع حصيلة مثقلة بالإصابات اليومية

2021/03/04 | 22:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، الخميس، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 آذار 2021)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد حالات الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، توزعت على النحو التالي":

عدد الإصابات 947 موزعة كالآتي :

أبو دشير------------------ 19

أبو غريب -----------------34

الإسكان-------------------5

الاعلام-------------------27

البياع--------------------26

التاجي------------------- 102

الحارثية-------------------4

الحرية--------------------28

الخطيب-------------------7

الدورة--------------------53

الدولعي-------------------6

الرحمانية------------------ 4

السيدية ------------------20

الشالجية----------------- 20

الشرطة الخامسة------------1

الشعلة -------------------93

الصالحية----------------- 11

الطارمية----------------- 38

الطوبجي -----------------1

العامرية----------------- 12

العطيفية---------------- 18

العلاوي------------------2

الغزالية------------------ 39

القادسية-----------------9

الكاظمية-----------------42

المحمودية---------------66

المعالف------------------5

المنصور------------------32

الوشاش-------------------2

اليرموك ------------------54

جكوك--------------------5

حي الجامعة---------------23

حي الجهاد-----------------31

حي الخضراء ---------------20

حي العامل----------------25

حي العدل----------------- 19

حي الفرات-----------------5

سبع البور------------------ 1

سويب--------------------11

شارع حيفا-----------------6

سكنة جانب الرصافة ---------12

محافظة النجف--------------1

محافظة بابل----------------2

محافظة ذي قار --------------3

محافظة صلاح الدين ----------1

محافظة كربلاء-------- -------2

الشفاء: 650

الوفيات: 4

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