محدث..الذهب يتراجع 15 دولاراً عند التسوية مع صعود عوائد السندات

2021/03/04 | 22:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عاودت أسعار الذهب الهبوط عالمياً بأكثر من 15 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع قفزة عوائد السندات الأمريكية.

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