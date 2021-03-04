2021/03/04 | 22:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسع الدولار الأمريكي ارتفاعه عالمياً خلال تداولات اليوم الخميس، بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه عالمياً بعد تصريحات رئيس الفيدرالي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه عالمياً بعد تصريحات رئيس الفيدرالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).