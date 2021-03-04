البرلمان يُصوت على أعضاء مجلس الأمناء لشبكة الاعلام العراقي

2021/03/04 | 22:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على أعضاء مجلس الأمناء لشبكة الاعلام العراقي.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب يُصوت على أعضاء مجلس الأمناء لشبكة الاعلام العراقي”.

يشار الى ان مجلس النواب، عقد اليوم الخميس، جلسته رقم (٤٠)، برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي وحضور ٢٤٠ نائباً.

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