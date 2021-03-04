بالاسماء.. مجلس النواب يُصوت على أعضاء مجلس الأمناء لشبكة الإعلام العراقي

2021/03/04 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على أعضاء مجلس الأمناء لشبكة الإعلام العراقي.

وبحسب الدائرة الاعلامية للبرلمان، فإن الأعضاء المصوت عليهم هم، عبد الحكيم جاسم شمخي، محمد سلام القيسي، جعفر محمد ونان جاسم، علاء هادي عبود حطاب، مارلين عويش هرمز.

وبعد التصويت على الاسماء، رفع مجلس النواب جلسته ليوم السبت المقبل.

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