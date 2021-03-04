مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة

2021/03/04 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة.

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والادارية نتيجة التصدي لفيروس كورونا".

وأكد عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، حسن خلاطي، اليوم الخميس، أن الكوادر الصحية في العراق بحاجة إلى امتيازات خاصة نظرا للجهود التي يقدمونها، فيما أشار إلى أن نسبة الخطورة المخصصة لهم غير كافية.

وقال حسن خلاطي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "في السابق، قدمنا طلبا بضرورة إعداد سلم رواتب لجميع موظفي الدولة، ويكون منصفا وعادلا، وياخذ بنظر الاعتبار طبيعة العمل في كل وزارة، كما يعمل على تقليل الفجوة والفراغات بين الموظفين من نفس الشهادات التي يحملونها".

وأضاف خلاطي، أن "موظفي وزارة الصحة يحتاجون إلى الدعم والاسناد، نظرا للخدمات الكبيرة التي يؤدونها في مختلف الصنوف الطبية، والتي تحتاج الى أن يرد عليها بامتيازات خاصة".

وأشار عضو لجنة الصحة النيابية، إلى أن "نسبة الخطورة لمنتسبي وزارة الصحة غير كافية، ونحن مع هذه الشريحة التي تحتاج الدعم والاسناد، خاصة وأنها وقفت خطا مساندا وقويا بمواجة فيروس كوورنا في البلاد".

ودعت وزارة الصحة والبيئة، في وقت سابق، مجلس النواب الى الاسراع في اقرار الموازنة، ومنح الجيش الابيض بكافة عناوينهم المخصصات التي تتناسب مع حجم التحديات والتضحيات.

وناشدت الوزارة في بيان، مجلس النواب إلى "الأسراع في اقرار الموازنة لغرض مباشرة خريجي الكليات والمعاهد المشمولين بقانون التدرج الطبي والصحي.



للاعوام 2018 - 2019 2019 – 2020 وذلك للحاجة الماسة لخدماتهم في المؤسسات الصحية ومجابهة جائحة كورونا".

وأشار بيان الصحة، إلى أن مواجهة الجاحئة "تطلبت استحداث الكثير من المراكز المخصصة لمجابهة جائحة كورونا في كافة محافظات العراق، و تعرض ابطال الجيش الابيض الى عدد كبير من التضحيات والاصابات والتي تهدد النظام الصحي وتعرضه لخطر الانهيار".

ودعت الوزارة، إلى "رفع التسكين عن ابطال الجيش الابيض بكافة عناوينهم و منحهم المخصصات التي تتناسب مع حجم التحديات والتضحيات".

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