2021/03/04 | 22:09 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يمرر المادة الثالثة عشرة من قانون المحكمة الاتحادية العليا بعد إعادة قراءتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/04 | 22:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يمرر المادة الثالثة عشرة من قانون المحكمة الاتحادية العليا بعد إعادة قراءتها) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يمرر المادة الثالثة عشرة من قانون المحكمة الاتحادية العليا بعد إعادة قراءتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).