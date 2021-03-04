محافظ النجف: اكملنا الاستعدادات على مختلف الصعد لاستقبال بابا الفاتيكان

2021/03/04 | 22:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ النجف

اكد محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري ان الاستعدادات على مختلف الصعد في المحافظة لاستقبال بابا الفاتيكان بمستوى كبير ووفق مستوى الحدث.

وقال الياسري في مؤتمر صحفي حضرته /المعلومة/، ان “الاستعدادات الامنية التي بدأت مبكرا وشهدت عمليات استباقية استعدادا لزيارة بابا الفاتيكان، حيث تشترك بالخطة الامنية مختلف الصنوف في الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، فيما ستنفذ الخطة من ظهر يوم الغد”.

واضاف الياسري ان “المحافظة اعدت ايضا خطة خدمية وادارية ولوجستية واعلامية، لابراز اهمية هذه الزيارة التأريخية الى المرجعية الدينية في النجف الاشرف”.

واشار الى انه “سيكون استقبال رسمي للبابا في مطار النجف الاشرف ومن ثم التوجه الى المدينة القديمة حيث بيت سماحة المرجع الديني السيد علي السيستاني في شارع الرسول”.انتهى 25ش

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