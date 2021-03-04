السليمانية تسجل حالتي وفاة جديدة بكورونا

2021/03/04 | 22:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة وعدد حالات الاصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وقالت المديرية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، يوم الخميس: ان عدد الراقدين المصابين بكورونا في مستشفيات السليمانية يبلغ 33 حالة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الدخول الجديدة بكورونا هي 4 حالات، مؤكدا انه تم تسجيل حالتي وفاة لماصبين بكورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية.

وكانت وزارة الصحة في اقليم كوردستان قد اعلنت اليوم، عن تسجيل 202 اصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم الاقليم، فيما كان توزيع الاصابات كالتالي: (114) اربيل ، (36) السليمانية، (42) دهوك، (1) حلبجة، (4) كرميان، (5) رابرين.

PUKmedia خاص

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