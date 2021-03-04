امر بمعاقبة جندي انتقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي (فيديو)

2021/03/04 | 22:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفى المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الخميس، ما تردد بشان الحكم بالسجن سنة كاملة واخراجه من الخدمة لجندي وجه انتقادا لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حول استقطاع رواتب القوات الامنية.

وكتي رسول في تغريدة على تويتر، اليوم (4 اذار 2021) ان "هذا الكلام غير صحيح، اننا في المؤسسة العسكرية لدينا قانون العقوبات العسكري.



وهذا الجندي صدر بحقه عقوبة انضباطية فقط من محكمة عسكرية لمدة 45 يوم توقيف وبعد اكمالها يعاود العمل ضمن وحدته".

واضاف، "ارجو من الجميع ان يكونوا على قدر المسؤولية، المؤسسة العسكرية تستمد قوتها من الضبط العسكري".

وكانت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قد كشفت في وقت سابق عن صدور "الحكم بالسجن سنة كاملة واخراجه من الخدمة على احد منتسبي وزارة الدفاع الذي وجه انتقاده حول استقطاع رواتب القوات الأمنية"!

ا.ح

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