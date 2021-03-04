فيديو مُروّع.. اعترافات متهمين اغتصبوا طفلة بعمر 6 سنوات ثم قتلوها

2021/03/04 | 22:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن جهاز الأمن الوطني، الخميس، اعتقال ثلاثة متهمين باغتصاب وقتل طفلة بعمر ست سنوات في العاصمة بغداد.

ونشر الجهاز، 4 آذار/مارس، مقطعًا مصورًا يوثق مشاهد من عمليات مداهمة منازل المتهمين واعتقالهم.

كما بث الجهاز اعترافات أدلى بها المتهمون في الحادثة التي وقعت في منطقة سبع البور، بعد استداؤج الطفلة إلى منزل قيد الإنشاء ثم اغتصابها بالتتابع وقتلها بعد أنّ تعرفت على هويتهم.

وأعلنت الشرطة في وقت سابق، العثور على جثة طفلة قتلت بعد تعرضها للاغتصاب، فيما نشرت صورة تظهر جثة الطفلة تحت كومة من الطابوق.

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