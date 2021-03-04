الكاظمي يجري اتصالاً هاتفياً مع أحد جرحى الجيش العراقي (فيديو)

2021/03/04 | 22:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أجرى رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الخميس، اتصالاً هاتفياً مع أحد جرحى الجيش العراقي.

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وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في تدوينة تابعها "ناس"، (4 آذار 2021)، إنه "بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، زار الفريق الركن محمد البياتي السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، أحد جرحى الجيش العراقي الابطال".

‏وأضاف، "واطمأن القائد العام هاتفياً على حالة الجريح، ووعده بتلبية احتياجات علاجه داخل العراق أو خارجه".

بناءاً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة السيد @MAKadhimi ، الفريق الركن محمد البياتي السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، يزور احد جرحى الجيش العراقي الابطال.واطمأن السيد القائد العام هاتفياً على حالة الجريح ووعده بتلبية احتياجات علاجه داخل العراق او خارجه.



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— يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) March 4, 2021

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