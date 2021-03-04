صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 947 المسجلة اليوم بكورونا

2021/03/04 | 22:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الخميس، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 947 موزعة كالآتي :

أبو دشير—————— 19

أبو غريب —————–34

الإسكان——————-5

الاعلام——————-27

البياع——————–26

التاجي——————- 102

الحارثية——————-4

الحرية——————–28

الخطيب——————-7

الدورة——————–53

الدولعي——————-6

الرحمانية—————— 4

السيدية ——————20

الشالجية—————– 20

الشرطة الخامسة————1

الشعلة ——————-93

الصالحية—————– 11

الطارمية—————– 38

الطوبجي —————–1

العامرية—————– 12

العطيفية—————- 18

العلاوي——————2

الغزالية—————— 39

القادسية—————–9

الكاظمية—————–42

المحمودية—————66

المعالف——————5

المنصور——————32

الوشاش——————-2

اليرموك ——————54

جكوك——————–5

حي الجامعة—————23

حي الجهاد—————–31

حي الخضراء —————20

حي العامل—————-25

حي العدل—————– 19

حي الفرات—————–5

سبع البور—————— 1

سويب——————–11

شارع حيفا—————–6

سكنة جانب الرصافة ———12

محافظة النجف————–1

محافظة بابل—————-2

محافظة ذي قار ————–3

محافظة صلاح الدين ———-1

محافظة كربلاء——– ——-2

الشفاء: 650

الوفيات: 4

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