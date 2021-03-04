2021/03/04 | 22:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت مكافحة اجرام بابل القبض على أب قتل طفلته الرضيعة وأمها وسط الحلة .وذكر بيان لوزارة الداخلية ان مفارز شعبة مكافحة إجرام الصوب الصغير التابعة لقيادة شرطة بابل ، القت القبض على أب قام بقتل طفلته ذات التسعة أشهر خنقاً ودس السم لزوجته وقتلها لأسباب مادية بحسب ما يدعي ، ضمن أحد أحياء وسط مدينة الحلة .وعن ملابسات الجريمة أوضحت القيادة ، أنه بعد ورود إخبار الى شعبة المكافحة عن وجود جثة شابة متزوجة تبلغ من العمر ٢١ عاماً داخل مستشفى الأمام الصادق ، وسط الحلة ، يشك بأنها تناولت مادة السم ، شُكِّل فريق عمل للبحث والتحري وجمع المعلومات وكانت تدور الشكوك حول زوجها تم استحصال الموافقات القضائية وإلقاء القبض عليه .وأضافت القيادة ، ومن خلال التحقيق إعترف المتهم بجريمته حيث قام بقتل إبنته الرضيعة خنقاً ومن ثم دفن الجثة في منطقة زراعية قرب أحد المزارات كونها لا تملك اي مستمسك رسمي ، بعدها قام بدس مادة السم لزوجته في علبة مشروب الببسي لاخفاء الجريمة بعد أن علمت بها ، والتي فارقت الحياة على إثر مادة السم داخل المستشفى .و اشارت الى ، ان المتهم صُدقت أقواله قضائياً وكان دافع الجريمة حسب ادعائه هي أسباب مادية ./انتهى9

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