التحالف العربي يعلن عن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون صوب جازان السعودية

2021/03/04 | 22:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، عن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون صوب مدينة جازان بالمملكة.وكان التحالف أعلن في وقت سابق من اليوم عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" باتجاه المدينة ذاتها.وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أفادت قناة "الإخبارية" السعودية، بأن قوات التحالف، اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه منطقة خميس مشيط في المملكة.كما أكد الحوثيون، مساء يوم الثلاثاء، على أنهم استهدفوا مطار أبها في السعودية بطائرة مسيرة، مشيرين إلى أن الاستهداف يأتي ردا على التصعيد الجوي للتحالف وحصاره المتواصل على اليمن./انتهى9

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