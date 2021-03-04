نجاة مدير 'الجمرك المدني' في منفذ المنذرية من محاولة اغتيال

2021/03/04 | 22:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، بنجاة مدير "الجمرك المدني" في منفذ المنذرية من محاولة اغتيال.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مدير الجمرك المدني في منفذ المنذرية الحدودي مع ايران نجا، مساء اليوم، من محاولة اغتيال بهجوم مسلح استهدف سيارته على طريق المنفذ بأطراف خانقين".

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