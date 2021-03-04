تنظيمات قره جوغ تستذكر ملحمة الانتفاضة

2021/03/04 | 22:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكر نصرالله سورجي، عضو المجلس القيادي ومسؤول مركز تنظيمات 20 قره جوغ ملحمة انتفاضة الخامس من آذار من العام 1991 والتي سطرها أبطال قوات البيشمركة وشعب كوردستان، وانتهت بإنهاء الحكم الصدامي الديكتاتوري وتحرير إقليم كوردستان من الحكم الشوفيني.

ونقل اعلام المركز عن سورجي، قوله: تمرّ علينا هذه الأيام الذكرى السنوية لإنطلاق أولى شرارة التحرير من النظام الصدامي البعثي الديكتاتوري بإنطلاق انتفاضة الخامس من إذار عام 1991، والتي سطرها أبناء شعب كوردستان وعمدها بدماء الشهداء الأبرار وتضحياتهم، وبطولات البيشمركة من أجل بلوغ أسمى أهدافهم المتجسدة بتحقيق النصر على قوات النظام الديكتاتوري وتحرير اقليم كوردستان من رجس الحكم الشوفيني.

وأشار سورجي إلى أن شمس الإنتفاضة سطعت بدماء البيشمركة وتضحيات شعب كوردستان ضد أعتى نظام ديكتاتوري فاشي نفذ العشرات من الإبادات الجماعية والقتل الجماعي والإعدامات العشوائية بحق شعبنا المظلوم، وجرائم الانفال وقصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية.

وأوضح سورجي ان إقليم كوردستان شهد تطوراً ملحوظا بعد الفترة المذكورة على مختلف الأصعدة السياسية والإقتصادية والإجتماعية وبات له مكانته المرموقة على مستوى المنطقة وبين دول العالم.

وثمّن سورجي بهذه المناسبة الدور الريادي للرئيس الراحل مام جلال في هذه الانتفاضة بالاضافة الى تضحيات بيشمركة الإتحاد الوطني الكوردستاني الذي قدم المئات من الشهداء خلال مسيرته النضالية من أجل نيل الإستقلال للشعب الكوردستاني ومن أجل ترسيخ الحرية والديمقراطية لشعبنا بمقارعة النظام البعثي الديكتاتوري.



فألف تحية إلى أرواح شهداء انتفاضة العام 1991 وإلى أرواح جميع شهداء كردستان والعراق، وتحية الى جميع الذي ساهموا في انجاح الانتفاضة وكل الذين عملوا على تحقيق أهدافها وحماية مكتسباتها.

PUKmedia عن مكتب إعلام تنظيمات قره جوغ

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