تنظيمات بغداد للـ ا. و. ك تكرم عدد من الكوادر النسوية

2021/03/04 | 22:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرم مركز تنظيمات بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الخميس، مجموعة من سيدات كوادر الاتحاد الوطني بمناسبة يوم المرأة العالمي والذي يصادف يوم الاثنين المقبل الـ 8 من اذار.

وقال المركز في بيان، انه وبمناسبة الـ 8 اذار يوم المرأه العالمي قام مركز بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني مراسيم لتكريم مجموعة من سيدات کوادر الاتحاد الوطني الكوردستاني.

واستهل المراسيم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً واحتراماً لروح الرئيس مام جلال (رحمه الله) وجميع الشهداء والشهيدات، بعدها قدمت رابحه حمد مسؤولة مركز بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني كلمة سلطت خلالها الضوء على دور الاتحاد الوطني في دعم المرأة وتسنمهم المناصب القيادية والدفاع عن حقوقهم، لافتة الى دور الاتحاد الوطني ومؤسسها الرئيس الخالد في قلوبنا مام جلال، ودوره البارز في دعم قضايا المرأة والدفاع عن حقوقهن انطلاقاً من المبادئ و الأسس التي انتهجها حيال قضايا المرأة و تعزيز مكانتها في المجتمع.

بعدها تم تكريم النساء من قبل مسؤولة المركز ومن ينوب عنها.

PUKmedia بغداد

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