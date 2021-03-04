العراق.. جريمة 'مروعة' لأب يقتل عائلته بينهم طفل رضيع

2021/03/04 | 22:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 23 دقیقة

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أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الخميس، اعتقال أب قتل طفلته الرضيعة وأمها لأسباب مادية وسط الحلة.

وقالت القيادة في بيان اليوم، (4 آذار 2021)، ان "مفارز شعبة مكافحة إجرام الصوب الصغير التابعة لقيادة شرطة بابل، ألقت القبض على أب قام بقتل طفلته ذات التسعة أشهر خنقا ودس السم لزوجته وقتلها لأسباب مادية بحسب ما يدعي، ضمن أحد أحياء وسط مدينة الحلة".

عن ملابسات الجريمة أوضحت القيادة، أنه "بعد ورود إخبار الى شعبة المكافحة عن وجود جثة شابة متزوجة تبلغ من العمر 21 عاما داخل مستشفى الأمام الصادق، وسط الحلة، يشك بأنها تناولت مادة السم، شكل فريق عمل بتوجيه قائد الشرطة اللواء المهندس علي هلال الشمري للبحث والتحري وجمع المعلومات وكانت تدور الشكوك حول زوجها تم استحصال الموافقات القضائية وإلقاء القبض عليه".

وأضاف بيان القيادة، انه "ومن خلال التحقيق اعترف المتهم بجريمته حيث قام بقتل إبنته الرضيعة خنقا ومن ثم دفن الجثة في منطقة زراعية قرب أحد المزارات كونها لا تملك اي مستمسك رسمي، بعدها قام بدس مادة السم لزوجته في علبة مشروب الببسي لاخفاء الجريمة بعد أن علمت بها، والتي فارقت الحياة على اثر مادة السم داخل المستشفى" .

وأشارت القيادة في ختام البيان، الى ان "المتهم صدقت أقواله قضائيا، وكان دافع الجريمة حسب ادعائه هي أسباب مادية".

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