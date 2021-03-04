الأمم المتحدة ترحب بقرار سعودي يتعلق بأحكام إعدام ضد ثلاثة شبان

2021/03/04 | 22:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة بقرار المملكة العربية السعودية الأخير القاضي بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة أفراد من أبناء الأقلية الشيعية على جرائم يُزعم أنهم إرتكبوها عندما كانوا دون 18 عاما.

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