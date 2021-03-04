كلمات تشعر بالوحشة - عباس علي العلي

2021/03/04 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي الكلمات التي تولد حروفها تحت المطرتحتاج دوما إلى عش من دفءكما تعشق خيوط النورفهي أرواح تتناقلها الحياةمثلما تحمل البذور سر البقاءأي خلود تمتلك؟أهو المطر؟أم حكمة النقاءتستوطن الوجود؟*****هل يسعد الظلام لو شع الضياء؟وهل يسعد الحزن أن يفارق ظله؟لا ندريقد يكون الظلام يكره نفسهوقد يكون الحزنمهمومايتمنى لو لم يولد أصلاأو يسعى ليقتل ......





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