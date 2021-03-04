الطقس: منخفض جوي قادم من البحر الأحمر ’ينشغل’ بأجواء العراق خلال زيارة البابا

2021/03/04 | 23:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الخميس، إلى استمرار تأثر البلاد بالمنخفض السطحي القادم من البحر المتوسط.

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وقال المتنبئ الجوي علي الموسوي، في إيضاح تابعه "ناس"، (4 آذار 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى تعمق تأثير المنخفض الجوي السطحي القادم من البحر الاحمر في البلاد، ولكن يكون تأثيره ضعيفاً إلى شبه معدوم في وسط وجنوب البلاد؛ نتيجة لعدم وجود مد رطوبي مداري مرافق للمنخفض السطحي وذلك بسبب تواجد مرتفع جوي سطحي على شمال وشرق افريقيا وبالتالي تسبب هذه الظروف الجوية انعدام فرص الأمطار في وسط وجنوب البلاد إضافة إلى سلبية الرياح الشمالية الغربية المنحدرة من المرتفع السطحي المتوسطي وعدم تواجد تبريد علوي كاف تزامناً مع تعمق المنخفض الجوي العلوي البارد القادم من البحر المتوسط ذو الأصول شبه القطبية مسبباً استمرار الاضطرابات الجوية على مدن الشمال وأجزاء من غرب البلاد".

وأضاف، "عموما مع ساعات مساء الجمعة يقتحم أجواء البلاد مرتفع جوي سطحي قادم من البحر المتوسط ذو أصول سيبيرية ليكون الطقس خلال يوم غد في المناطق الشمالية بأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مصحوبة بأمطار خفيفة إلى معتدلة الشدة، لكن تكون الأمطار معتدلة إلى غزيرة في الموصل عدا غربها ودهوك والسليمانية، وعموما مع ساعات ليلة الجمعة تتحول الأجواء إلى صافية بشكل تدريجي مع انتهاء فرص الأمطار في كافة مدن الشمال".

وبين، "اما المناطق الغربية، فستشهد أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لهطول قطرات من المطر وربما زخات خفيفة في وسط وشرق وجنوب الأنبار بينما متوقع أن تشهد مناطق شمال الأنبار هطول أمطار خفيفة الشدة، ولكن متوقع أن تشهد القائم هطول أمطار غزيرة الشدة، ولكن مع نهاية ساعات الصباح تتحول الأجواء صافية ومشمسة في كافة مناطق غرب البلاد".

ولفت إلى ان "المناطق الوسطى، ستشهد أجواء صافية ومشمسة ومستقرة عدا العاصمة بغداد وصلاح الدين وديالى ستكون الأجواء فيها غائمة جزئياً وعلى فترات وجيزة تكون غائمة مع فرصة لهطول زخات مطر خفيفة تشمل صلاح الدين وديالى وربما تشمل قطرات من المطر أجزاء من العاصمة بغداد، وقد تتحول الأمطار إلى معتدلة في شمال صلاح الدين وتصحب بنشاط رعدي وتتحول الأجواء إلى صافية مع ساعات مساء وليلة الجمعة"، مبينا أن "المناطق الجنوبية ستشهد أجواء صافية ومشمسة ومستقرة".

وأشار إلى أن "التوقعات تشير إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة في كافة مدن البلاد خلال يوم غد؛ نتيجة لتقدم كتلة هوائية باردة مرافقة للمنخفض العلوي حيث متوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى ليوم غد في العاصمة بغداد 21 درجة مئوية، الموصل 16 درجة مئوية، والأنبار 20 درجة مئوية، والبصرة 23 درجة مئوية".

وتابع، أما "الرياح فستكون شمالية غربية تميل إلى البرودة، ونشطة ومثيرة للغبار في اغلب مناطق البلاد، بهبات رياح تتجاوز50كم في الساعة، ولكن تكون هبات الرياح أشد في مناطق غرب البلاد وبعض مدن الفرات الاوسط بهبات رياح تتجاوز 60 كم في الساعة، مما يسبب ذلك في إثارة الغبار، ولايستبعد تشكل موجات غبارية خفيفة إلى معتدلة الكثافة في أجزاء من تلك المناطق عدا الاقسام الشمالية تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة".

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