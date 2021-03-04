البنك المركزي يوافق على افتتاح فرع له بالنجف ومحافظه يعلن زيادة قرض الاسكان الى ١٢٦ مليون دينار مع تقليل نسب الفائدة

2021/03/04 | 23:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلن محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، عن موافقة البنك المركزي على افتتاح فرع له بالمحافظة مع الاعلان عن زيادة قروض الاسكان وتقليل قيمة الفوائد بالخصوص على سلفة 100 راتب للموظفين.وقال في تصريح صحفي ، انه التقى بمحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.واشار الياسري، الى ان “محافظ البنك المركزي وافق على زيادة قرض الاسكان الى 125 مليون دينار وبدون فوائد مالية لجميع المستفيدين من المشاريع السكنية الاستثمارية بالمحافظة .واضاف “ تمت الموافقة على فتح فرع للبنك المركزي في النجف الاشرف لتسهيل الحصول على قروض مصرفية على قطع الاراضي التي خصصتها بلدية النجف “.وتابع “ كما تمت الموافقة على افتتاح فرع لمصرف الرافدين داخل بلدية النجف الاشرف لغرض تسهيل معاملات المراجعين النقدية وتم اصدار الكتاب الرسمي بهذا الامر .وختم الياسري بقوله كما وافق محافظ البنك المركزي على قرار تقليل قيمة الفوائد المترتبة على سلفة المائة راتب الممنوحة للموظفين وتحويلها الى رمزية./انتهى

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