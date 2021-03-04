مكتب علاقات الـ ا. و. ك: نعارض اية تدخلات حزبية في شؤون القضاء

2021/03/04 | 23:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل عضو المكتب السياسي مسؤول مكتب العلاقات الدكتور سوران جمال طاهر يوم الخميس 4/3/2021 ، في مبنى المكتب السياسي بمحافظة السليمانية، وكيلة وزير العدل في حكومة الاقليم شيلان عارف.

وجدد مسؤول مكتب العلاقات خلال اللقاء، دعمه ومساندة الاتحاد الوطني الكوردستاني للقضاء والمؤسسات الرسمية في حكومة الاقليم، ووقوفه بالضد من اية تدخلات او املات حزبية في عمل القضاء، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة ان يكون القانون سيداً وفوق الجميع، وان يكون الجميع سواسية امام القضاء.

PUKmedia عن اعلام مكتب علاقات الاتحاد الوطني

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