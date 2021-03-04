كتلة الـ ا. و. ك: تجربة الاقليم من مكاسب الانتفاضة

2021/03/04 | 23:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، في برلمان كوردستان، يوم الخميس، بيانا بمناسبة مرور الذكرى الـ 30 على اندلاع شرارة الانتفاضة العظيمة في كوردستان.

وقالت الكتلة في بيان: ان شرارة الانتفاضة اندلعت من مدينة رانية العزيزة، ثن انتقلت تلك الشرارة الى باقي مدن وبلدات كوردستان الى ان توجت كركوك بتاج النصر، وفي هذه المناسبة العظيمة، نوجه التهنئة الى جماهير كوردستان التي انتفضت وباقي المواطنين في كوردستان، والسلام لارواح شهداء الانتفاضة وباقي شهداء كوردستان.

ان الانتفاضة التي اندلعت في ربيع عام 1991 مثلت تحولا تأريخيا جرف معه ظلم واستبداد وجور النظام البعثي الدكتاتوري، واشرق معه شمس الحرية في كوردستان.

في الوقت الذي نحيي فيه الذكرى الـ 30 على اندلاع الانتفاضة، واجه اقليم كوردستان ازمة اقتصادية وسايسية عميقتين اضافة الى الاوضاع تردي الوضع الصحي وانتشار فايروس كورونا.

خلال الاوضاع الصعبة الحالية، نرى ان من واجب حكومة اقليم كوردستان واولوياته تقديم الخدمة الى المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، بشكل ينهي استقطاعات رواتب موظفي الاقليم واتخاذ خطوات جدية للتوصل الى اتفاق مع بغداد من اجل ضمان المستحقات المالية للاقليم.

وكذلك على مؤسسات الاقليم الدستورية، العمل على ضمان حرية الفكر والرأي بشكل أكبر وسيادة القانون وحماية اسس حقوق الانسان وعدم التدخل بشؤون وعمل القضاء، وان ما ذك انفا كانت من اهداف الانتفاضة الاساسية ويجب الحفاظ عليها وعدم التراجع عنها تحت اي ذريعة.

ان تجربة ادارة الحكم في اقليم كوردستان، من مكاسب الانتفاضة ونتاج جهد نضال شعبنا وثمرة دماء الشهداء ولا يمكن تقييد وتلطيخ الحريات في الاوساط الدولية.

في هذه المناسبة الشامخة، نبعث السلام الى البيشمركة البواسل، حماة مكاسب الانتفاضة.

PUKmedia ترجمة

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