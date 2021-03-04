الخزعلي يتحدث عن مخطط خارجي في ذي قار وعلاقته بمحاولة افشال زيارة البابا

2021/03/04 | 23:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال أمين عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الخميس، ان هناك طرفا بعثيا في احتجاجات الناصرية يسعى لإفشال زيارة البابا، التي من المرجح ان تمتد الى واسط وبابل بعد انتهاء الزيارة، محملا مستشاري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سبب "الفوضى".

وقال الخزعلي في لقاء متلفز اليوم، (4 آذار 2021)، ان "هناك شخصية لمنصب محافظ ذي قار تابع للإمارات طرحت من قبل بعض العشائر".

وأوضح، ان "الوضع في الناصرية لا يبشر بالخير وسيتم معالجته بالتوافق السياسي"، مبينا ان "مستشاري الكاظمي وبعض الاحزاب وراء هذا الفوضى في الناصرية وبقية المحافظات".

وأكمل في حديثه ان "هناك اشخاصا مدربون على تأجيج الوضع في الناصرية والدفع باتجاه التصادم مع القوات الامنية".

وبين، انه "من المرجح بعد انتهاء زيارة البابا تتحول التظاهرات من الناصرية الى واسط وبابل، وهناك طرف بعثي في الناصرية يسعى لإفشال زيارة البابا".

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