بالاسماء.. مجلس النواب يصوت على امناء شبكة الاعلام

2021/03/04 | 23:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على أعضاء مجلس الأمناء لشبكة الإعلام العراقي.

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان تلقى موقع ان ار تي عربية نسخة منه، فإن "الأعضاء المصوت عليهم هم، عبد الحكيم جاسم شمخي، محمد سلام القيسي، جعفر محمد ونان جاسم، علاء هادي عبود حطاب، مارلين عويش هرمز."

وقد رفع مجلس النواب جلسته بعد الانتهاء من التوصيت، الى يوم السبت المقبل.

ا.ح

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