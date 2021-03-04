واشنطن تدرس فرض عقوبات على رئيس البنك المركزي اللبناني

2021/03/04 | 23:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيس البنك المركزي اللبناني رياض سلامة، وفقا لأربعة أشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا لوكالة "بلومبرغ" الأميركية.

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