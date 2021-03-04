حيازة الذهب في صناديق الاستثمار المتداولة تتراجع 2% خلال فبراير

2021/03/04 | 23:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت حيازة الذهب في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة بنحو 2 بالمائة خلال فبراير/شباط، ليكون الهبوط الثالث في آخر 4 أشهر.

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