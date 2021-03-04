محدث..النفط يقفز عند التسوية لأعلى مستوى منذ 2019 بعد قرار

2021/03/04 | 23:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، لتسجل أعلى مستوى في حوالي عامين بعد قرار تحالف "أوبك+".

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