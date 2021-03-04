الحلبوسي: مصرون على تمرير قانون المحكمة والموازنة ستدرج بجدول الاعمال

2021/03/04 | 23:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، أن اعضاء مجلس النواب، مصرون على تمرير قانون المحكمة الاتحادية، فيما اشار الى أن الموازنة ستدرج بجدول الاعمال.يتبع***************

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