الحلبوسي يحدد موعد التصويت النهائي على قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/04 | 23:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، إن أعضاء المجلس مصرون على استكمال قانون المحكمة الاتحادية، فيما أشار إلى أن الأيام القادمة سيكون ضمن جدول أعمال المجلس.

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وأوضح الحلبوسي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 ىذار 2021)، أن "مجلس النواب حريص على المضي بالقوانين المعطلة في الدورات السابقة، وأبرزها قانون المحكمة الاتحادية العليا، المعطل طوال الدورات السابقة".

وأضاف، "هناك إصرار من أعضاء مجلس النواب على المضي بالإجراءات التشريعية، لاستكمال قانون المحكمة الاتحادية العليا"، مبيناً أن "تم التصويت على أغلب فقرات القانون، وبقيت مواد تحتاج نقاشا أوسع، كونها حساسة وتتعلق بتشكيل المحكمة وآلية اتخاذ القرار".

وتابع، "سيتم عقد اجتماعات متوالية مع رؤساء القوى السياسية واللجنة القانونية، وتترأس هذه الاجتماعات رئاسة المجلس، للوصول إلى نقاط مشتركة".

ولفت إلى أنه "تم تحديد يوم الاثنين المقبل موعداً للتصويت على بقية مواد هذا القانون".

وأشار إلى أن "هناك عدداً من القوانين المعطلة التي سيمضي المجلس بتشريعها، مثل قانون النفط والغاز، وهو من القوانين التي نص عليها الدستور، والذي سيعالج آلية التعامل بين بغداد وأربيل وبين بغداد وبقية المحافظات المنتِجة للنفط، وسيكون القانون من أولويات المجلس القادمة"، مبينا أن "مشروع قانون الموازنة سيكون خلال الأيام المقبلة ضمن جدول أعمال المجلس للتصويت عليه".

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