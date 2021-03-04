الحلبوسي: قانون الموازنة سيصوت عليه خلال الايام المقبلة

2021/03/04 | 23:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكد رئيس مجلس النواب ،اليوم الخميس، عقب جلسة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية ان مجلس النواب حريص على المضي بالقوانين المعطلة في الدورات السابقة، وأبرزها قانون المحكمة الاتحادية العليا، المعطل طوال الدورات السابقة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس المجلس في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” ان “مجلس النواب حريص على المضي بالقوانين المعطلة […]

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