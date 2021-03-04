الكاظمي: مرحبا بقداسة البابا في أرض سومر وبابل وآشور والأنبياء والأولياء

2021/03/04 | 23:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني رحب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، بالبابا فرنسيس، وذلك عشية الزيارة التاريخية المرتقبة.وقال الكاظمي في تغريدة على موقع “تويتر”، تابعه “المركز الخبري الوطني”، “بكلّ محبة وسلام، يستقبل العراق شعباً وحكومة قداسة البابا فرنسيس، ليؤكد عمق الأواصر الإنسانية التي كانت بلاد النهرين ومازالت وستبقى محطتها التأريخية للقاء الأديان والأفكار والقيم البشرية […]

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