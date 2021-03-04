الكاظمي يغرد بشأن زيارة البابا الى العراق

2021/03/04 | 23:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رحب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الخميس، بالبابا فرنسيس، وذلك عشية الزيارة التاريخية المرتقبة.وقال الكاظمي في بيان "بكلّ محبة وسلام، يستقبل العراق شعباً وحكومة قداسة البابا فرنسيس، ليؤكد عمق الأواصر الإنسانية التي كانت بلاد النهرين ومازالت وستبقى محطتها التأريخية للقاء الأديان والأفكار والقيم البشرية المشتركة".وأضاف، "مرحبا بقداسته في أرض سومر وبابل وآشور والأنبياء والأولياء".

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