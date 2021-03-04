2021/03/04 | 23:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تتغلب توتنهام هوتسبير على مضيفه فولهام بشق الأنفس بهدف دون رد، مساء اليوم الخميس، على ملعب كرافين كوتاج، في إطار مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل هدف توتنهام هوتسبير الوحيد، توسين أدارابيويو بالخطأ في مرماه في الدقيقة (19).وبتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد فولهام عند 23 نقطة في المركز الـ18./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدوري الانكليزي الممتاز: توتنهام يتخطى فولهام بشق الأنفس) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدوري الانكليزي الممتاز: توتنهام يتخطى فولهام بشق الأنفس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).