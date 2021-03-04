رزاق فرحان يقدم استقالته من تدريب فريق نفط ميسان

2021/03/04 | 23:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعلنت الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان الرياضي عن قيام مدرب الفريق "رزاق فرحان" بتقديم استقالته.وقال اعلام النادي في بيان ان الكابتن "رزاق فرحان" قدم استقالته من تدريب فريق نفط ميسان.واضاف البيان ان ادارة النادي ستجتمع ،يوم غد الجمعة، لاتخاذ قرارها الرسمي و بيان موقفها./انتهى

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