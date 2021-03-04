الحلبوسي: مشروع الموازنة ضمن جدول اعمال الجلسات المقبلة

2021/03/04 | 23:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، يوم الخميس، حرص المجلس على المضي بالقوانين المعطلة في الدورات السابقة، مؤكدا ان مشروع قانون الموازنة سيكون خلال الأيام المقبلة ضمن جدول أعمال المجلس للتصويت عليه.

وقال الحلبوس في كلمة عقب جلسة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية: ان مجلس النواب حريص على المضي بالقوانين المعطلة في الدورات السابقة، وأبرزها قانون المحكمة الاتحادية العليا، المعطل طوال الدورات السابقة.

واضاف: ان هناك إصرار من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب على المضي بالإجراءات التشريعية، لاستكمال قانون المحكمة الاتحادية العليا، مشيرا الى انه تم التصويت على أغلب فقرات القانون، وبقيت مواد تحتاج نقاشا أوسع، كونها حساسة وتتعلق بتشكيل المحكمة وآلية اتخاذ القرار.

واشار الحلبوسي الى، انه سيتم عقد اجتماعات متوالية مع رؤساء القوى السياسية واللجنة القانونية، وتترأس هذه الاجتماعات رئاسة المجلس، للوصول إلى نقاط مشتركة، لافتا الى انه تم تحديد يوم الاثنين المقبل موعداً للتصويت على بقية مواد هذا القانون.

وبيّن رئيس مجلس النواب، ان هناك عدد من القوانين المعطلة التي سيمضي المجلس بتشريعها، مثل قانون النفط والغاز، وهو من القوانين التي نص عليها الدستور، والذي سيعالج آلية التعامل بين بغداد وأربيل وبين بغداد وبقية المحافظات المنتِجة للنفط، وسيكون القانون من أولويات المجلس القادمة، مؤكدا ان مشروع قانون الموازنة سيكون خلال الأيام المقبلة ضمن جدول أعمال المجلس للتصويت عليه.

PUKmedia متابعة

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