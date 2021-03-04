توضيح برلماني بشان انهيار سعر صرف الدينار العراقي

2021/03/04 | 23:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفى عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، مازن الفيلي، الخميس، انهيار الدينار العراقي أمام الدولار وبقية العملات الاخرى، على غرار ما يحدث مع عملتي لبنان وسوريا، مؤكدا على امتلاك العراق لاحتياطي جيد من العملة الصعبة.

وذكر الفيلي في تصريح صحفي تابعه موقع ان ار تي عربية، اليوم (4 اذار 2021)، إن "العراق يمتلك احتياطيا جيدا من العملة الصعبة في البنك المركزي، وهذا ما يمنع انهيار الدينار العراقي، كما حدث في بلدان مجاورة واقليمية".

واضاف، ان "الحكومة باشرت في هيكلة الاقتصاد العراقي، من أجل جعله متنوعا خلال السنوات المقبلة، وغير احادي كما هو الحال الان".

واوضح، انه "لا يمكن مقارنة وضع العراق بوضع لبنان، التي لا تمتلك ما يمتلكه العراق من موارد وثروات".

واشار الى ان "العملة العراقية مستقرة، ولا خوف من انهيارها خصوصا مع ارتفاع اسعار النفط العالمية، ولا يمكن مقارنة وضع العراق بوضع لبنان، التي لا تمتلك ما يمتلكه العراق من موارد وثروات".

ا.ح

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